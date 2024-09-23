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大陸控我國防部養駭客攻擊 沈伯洋：證據在哪裡？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

中共國安部公眾號指出，駭客組織「匿名者64」近年頻繁對大陸及港澳進行網路攻擊，其幕後就是台灣國防部下屬的「資通電軍」，並公布3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名與照片。民進黨立委沈伯洋對此質疑，「中國的證據到底在哪裡？」

針對中共國安部指控「匿名者64」的駭客組織是由「台獨」勢力豢養的一支網軍，其真實背景是台灣「資通電軍」下屬的網路戰聯隊網路環境研析中心，該中心專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰，沈伯洋問說，中國的證據到底在哪裡？認為對岸沒有證據的狀況之下，直指這是台灣的國軍所為，也難怪中國的詐騙如此橫行，在沒有證據之前任意指責，根本就不足採信。

沈伯洋也認為，中國的情蒐能力顯然需要再做加強，尤其三名軍人的資訊在網路上都可以搜查得到，如此就連結說這是國軍對中國的攻擊，顯然根本就沒有好好的做情報蒐集。

沈伯洋說，中國大陸從頭到尾用這麼離譜、任意取得的資料，在沒有證據的狀況之下來做指控，很明顯就是心戰的一環，就是針對國軍或政治人物，給予心理上的施壓；中國這樣的做法，搭配他們之前通過各式各樣的法律，包括台獨條例、國安法，以及情報工作法等，等於藉此對國軍做威脅，達到心理上的一個恫嚇，他認為這才是中共真正主要的目的。

國軍 沈伯洋 網路攻擊

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