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遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

全台又要濕答答！「18縣市」豪大雨特報 恐一路下到晚上

白委：中共是世界最大駭客組織 控台養駭客是認知作戰

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片

中國國家安全部微信公眾號今天發布消息，點名駭客組織「匿名者64」其幕後是國防部直轄的「資通電軍」。民眾黨立委林憶君表示，中共就是全世界最大的「駭客組織」，長期以「真假混合訊息」實施「認知作戰」，因此內容不應輕易相信。

根據中國大陸國安部微信公眾號消息，一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對大陸及港澳頻繁展開網路攻擊，尤其該組織並非普通駭客，而是由「台獨」勢力豢養的一支網軍，真實背景是台灣「資通電軍」下屬的網路戰聯隊網路環境研析中心，同時也公布3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名及照片。

林憶君表示，中共是全世界最大的「駭客組織」，台灣長期以來更是深受其害，當前兩岸關係形勢複雜，網路威脅嚴峻，就在台灣雙十國慶即將到來的此時，中國國安部突然對台發布訊息，其動機令人疑惑，無疑是企圖破壞兩岸人民相互理解，無助於兩岸關係的穩定與和平發展。

林憶君指出，對於中國發文內容，由於無法證實真偽，加上中共長期以「真假混合訊息」對台灣實施「認知作戰」，因此內容不應輕易相信，甚至不能排除是對台灣的認知作戰手段之一，對於未經官方證實的訊息，呼籲民眾應該謹慎查證，並且不要隨意轉發。

國軍資通電軍指揮部稍早已發布新聞稿，否認中共國安部指控。

中共 網路攻擊 駭客

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