白委：中共是世界最大駭客組織 控台養駭客是認知作戰
中國國家安全部微信公眾號今天發布消息，點名駭客組織「匿名者64」其幕後是國防部直轄的「資通電軍」。民眾黨立委林憶君表示，中共就是全世界最大的「駭客組織」，長期以「真假混合訊息」實施「認知作戰」，因此內容不應輕易相信。
根據中國大陸國安部微信公眾號消息，一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對大陸及港澳頻繁展開網路攻擊，尤其該組織並非普通駭客，而是由「台獨」勢力豢養的一支網軍，真實背景是台灣「資通電軍」下屬的網路戰聯隊網路環境研析中心，同時也公布3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名及照片。
林憶君表示，中共是全世界最大的「駭客組織」，台灣長期以來更是深受其害，當前兩岸關係形勢複雜，網路威脅嚴峻，就在台灣雙十國慶即將到來的此時，中國國安部突然對台發布訊息，其動機令人疑惑，無疑是企圖破壞兩岸人民相互理解，無助於兩岸關係的穩定與和平發展。
林憶君指出，對於中國發文內容，由於無法證實真偽，加上中共長期以「真假混合訊息」對台灣實施「認知作戰」，因此內容不應輕易相信，甚至不能排除是對台灣的認知作戰手段之一，對於未經官方證實的訊息，呼籲民眾應該謹慎查證，並且不要隨意轉發。
國軍資通電軍指揮部稍早已發布新聞稿，否認中共國安部指控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言