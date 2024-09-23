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空軍：幻象2000戰機完成天安特檢 23日視天候復飛

中央社／ 台北23日電

幻象2000戰機於9月10日墜毀後，空軍下令實施天安特檢，全面停飛。空軍今天表示，目前已完成相關特檢作業，並於今天視天候狀況執行復飛，持續擔任捍衛空防的責任。

幻象戰機飛官謝沛勳9月10日實施夜航訓練於墜毀前彈射，成功生還，空軍下令實施「天安特檢」，幻象戰機全面停飛特檢。

空軍司令部表示，已就幻象戰機完整全面特檢，並對空技勤人員分別實施學、術科及模擬機授課，確保各項裝備性能無虞、人員本職學能符合標準後，據以執行復飛作業。

青年日報報導，空軍第二聯隊已完成全面性安全檢查，今天視天候狀況執行復飛，持續擔負捍衛空防重任。

青年日報說明，天安作業的檢查不同於週期檢查、飛行前檢查，乃著重可能肇因並訂定特檢項目。其中，作業就發動機、燃油系統等部位，先後針對傳動軸、燃油濾、燃油泵及彈射座椅等項目執行嚴密檢查，確保各項裝備性能無虞。

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