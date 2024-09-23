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央視稱中國遭國軍駭客攻擊 資通電軍：指控非事實

中央社／ 台北23日電

中國官媒央視報導，駭客組織「匿名者64」近年頻攻擊中港澳，幕後就是國防部資通電軍所為。資通電軍今天強調，指控內容並非事實，當前的敵情及網路威脅，共軍才是破壞區域和平穩定始作俑者。

中國官媒央視報導，駭客組織「匿名者64」近年頻繁對中國大陸及港澳網路攻擊，幕後就是台灣國防部轄下「資通電軍」，報導還公布3名疑似台灣資通電軍現役軍人的姓名與照片。

資通電軍指揮部上午發布新聞稿指出，資通電軍網路戰聯隊負責執行國防資訊及網路安全維護等任務，指控內容並非事實。

資通電軍表示，當前敵情及網路威脅嚴峻，共軍及其協同力量持續以機、艦及網路攻擊等手段擾台，是破壞區域和平的始作俑者。

資通電軍強調，將持續依國防部指導，強化國防網路安全維護等工作，確保國家安全。

國防部 網路攻擊 駭客

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