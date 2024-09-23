央視稱中國遭國軍駭客攻擊 資通電軍：指控非事實

幻象系列戰機是無庸置疑的「法國之光」，台灣當年購入幻象2000，成為空軍戰機主力之一。 法國航空工業從戰後的廢墟站起，靠的是「幻象之父」達梭（Marcel Dassault）的慧眼，幻象優異性能帶來商機，使法國成為冷戰時期美蘇之外，第三號航空大國。 資深記者程嘉文將以系列文的方式，分成4篇，告訴你「法國之光」幻象戰機的前世今生。

2024-09-23 07:30