台美傳合作無人機 漢翔：成立聯盟整合技術爭訂單

美方無人機業者近日訪台，傳將與台灣合作打造不依賴中國的無人機供應鏈。此外，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」今天舉行誓師大會，漢翔表示，聯盟將整合國內廠商技術，爭取全球訂單，漢翔有足夠能量協助無人機量產。

英國「金融時報」（The Financial Times）報導，台灣和美國正規劃開啟雙方無人機業者的合作，為打造不仰賴中國供應鏈相關努力的一環。

報導指出，26家美國無人系統和反無人機系統的製造商主管22日抵達台北，預計跟台灣無人機業界人士、負責武器採購與研發的軍方官員，以及其他研究人員和工程專家，召開為期3天的會議。

相關業者對中央社記者表示，美方無人機相關廠商來台，此次是藉由美國在台協會（AIT）安排，今天在中科院參訪，明、後天將與台灣業者會面；至於最終台美無人機合作的方向是直接向台灣採購或是與台灣合作生產，仍要看美方表態。

此外，經濟部10日宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的國際化發展，由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，今天於台中舉行誓師大會，共有逾40家廠商出席。

漢翔表示，無人機海外商機聯盟的首要目的是整合整個國內廠商技術相互提升，並放眼全球銷售市場，帶著國內的廠家去爭取訂單，陸續會有一些國外行程展開。漢翔因為長期進行機體結構的組裝生產，有足夠量能協助無人機量產，看好聯盟成立後，能整合國內技術與量產能量，打造台灣無人機國家隊。

全球無人機市場需求龐大，漢翔指出，政府設定的產業目標，是在2028年前達成無人機月產能1萬5000架，並帶動整體產業產值達新台幣300億元，與目前相比成長幅度約10倍。

業界人士分析表示，政府去年推動軍用商規後，帶動國內無人機市場百花齊放，凸顯台灣中小企業模式的優點，包括公司策略靈活較能發揮創意，但缺點就是缺乏大量生產能力。漢翔可發揮的角色就是協助大量生產，這背後牽涉物料管理、庫存管理和品質與制度，也能做一些零組件的製造和供應鏈管理。

他表示，國內發展無人機產業會放眼全球，同樣也能發展台灣自有品牌；針對海外無人機產品，除了代理來台，也能協助海外廠商代工，有多重商機可聚焦。

業界人士指出，無人機的技術門檻相對不高，真正高技術是在酬載方面，例如乘載發揮偵查效果設備的無人機等。國內在無人機方面已發展相當成熟，要多著墨的是酬載方面，可發揮台灣電子供應鏈的專長，若能找到海外市場、壯大效益，商業模式將能更健康長久。