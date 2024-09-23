中國國安部曝國軍養駭客攻陸？ 黃國昌持高度保留態度

中共國家安全部微信公眾號今天發布消息，駭客組織「匿名者64」近年頻繁對大陸及港澳進行網路攻擊，其幕後就是台灣國防部直轄的「資通電軍」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，對於黨政軍媒體發布的新聞，自己都是持高度保留的態度，「更何況是中共的官媒。」

根據大陸國安部微信公眾號消息，一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對大陸及港澳頻繁展開網路攻擊，尤其該組織並非普通駭客，而是由「台獨」勢力豢養的一支網軍，真實背景是台灣「資通電軍」下屬的網路戰聯隊網路環境研析中心，同時也公布3名台灣「資通電軍」現役軍人的姓名及照片。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，對於被黨政軍控制的媒體，他們所發布的新聞，「我基本上都是持高度保留的態度，更何況是中共的官媒」，等到確認事實確認清楚，再來評論會比較適當。