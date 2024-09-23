總統領軍全社會防衛韌性委員會 聚焦民力訓練5主軸

首場全社會防衛韌性委員會議26日舉行，將聚焦民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送等5大主軸，府院人士指出，台灣位處第一島鏈戰略位置，頻受灰色地帶、認知作戰等侵擾，台灣社會能否有備無患，將是全社會防衛韌性的重點目標與驗證關鍵。

總統府預計9月26日召開第一次全社會防衛韌性委員會議，聚焦「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網絡安全」5大主軸；國安會副秘書長徐斯儉將在會中報告「全社會防衛韌性規劃與挑戰」，說明全社會防衛、運作機制與核心任務。

府院人士指出，台灣位處第一島鏈戰略位置，頻繁受到灰色地帶、認知作戰、區域衝突等侵擾，台灣社會能否有備無患，將是全社會防衛韌性的重點目標與驗證關鍵，因此，全社會防衛韌性委員會將從國防、民生、災防、民主等4大方向強化韌性。

府院人士表示，「民力訓練暨運用」規劃逐步強化各類民防人力的執勤量能，包括民間救災團體、現役及退役替代役、義警消等；「戰略物資盤整暨維生配送」聚焦維護民眾基本民生物資需求與糧食，並規劃建立戰略物資的囤儲模式。

「能源及關鍵基礎設施維運」方面，府院人士說，目的是確保關鍵基礎設施防護，並維持電力及其所需能源供應；「社福醫療及避難設施整備」規劃有效提供社會大眾安全防護設施，並強化台灣醫療韌性；「資通、運輸及金融網絡安全」則要確保重要通訊管道、運輸及金融的韌性，並建構可信任的溝通平台。

府院幕僚指出，總統賴清德不喜歡紙上談兵，相關韌性規劃必須要能落實到地方，目前盤點的關鍵基礎設施項目有300多項，盼透過委員會議聽取專家建言，作為規劃日後相關演練的參考。

府院人士說明，例如民生物資演練過去可能是國防部進行，但從未結合超商或賣場，這也是委員會要納入民間代表的原因，除既有系統外，盼加入更多民間力量，讓相關演練能更貼近民眾需求，讓民眾知道自己可以做什麼，讓民間動起來、讓民眾有感，把全民防衛概念傳播出去，這也是社會溝通的過程。

府院人士也以水災後清淤為例指出，不應該常動用軍方部隊清淤，問題是民間從未想過如何動員，包括後備軍人、替代役、義消與民間團體等都有很多人力，但地方政府第一個想到就是打電話給軍方，民力要動員、平常就要訓練，讓大家都有參與感，應該朝這個方向準備。

府院幕僚表示，台灣因應氣候變遷、大規模天災，必須先做好準備，例如日本很多小學都教導學生以手工做轉動的收音機，在天災發生、沒有網路或電視的情況下，收音機穿透力很強，其他國家也有很多經驗，台灣可以學習。