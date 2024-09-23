美台國防工業會議登場 5大議題強化台灣安全

今年度的美台國防工業會議今起登場，台灣國防部由軍備副部長徐衍璞率團出席，美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾也將演說。會議將討論反制灰色地帶策略、強化台灣威嚇防禦力等5議題。

第23屆「美台國防工業會議」今起在賓夕法尼亞州費城舉行3天，正式會議明天展開。徐衍璞、前兩年皆代表美國國防部與會的羅耶爾（Jedidiah Royal）、及代表美國國務院的官員都將個別發表主題演說。

台灣3大政黨也各派代表出席，包括民進黨籍台北市議員趙怡翔、民進黨駐美代表處主任蕭舜文；國民黨立委徐巧芯、國際部主任黃介正、空軍退役中將田再勱；民眾黨則由立委黃珊珊代表。黃介正也將發表一場主題演說。

今年是美台國防工業會議第23屆會議，預定討論5大主題。包括形成區域與全球聯盟應對台灣面臨的威脅、台美政府與產業合作反制台海的灰色地帶情勢、為增強台灣防禦和威嚇力提供適當資源、台灣如何應對封鎖或隔離等脅迫手段、及美國大選對台美關係，特別是軍售、台美共同生產武器與軍售交付延宕等議題的影響。

該會議由「美台商業協會」（US-Taiwan BusinessCouncil）舉辦，自2002年以來，每年邀請台、美雙方官員、國防工業廠商、及智庫學者，討論美國與台灣的防衛合作、國防採購流程、及台灣的國防與國家安全需求等議題。

美台商業協會日前透過新聞稿指出，美國總統拜登（Joe Biden）上任後通過57.09億美元（約新台幣182.7億元）的對台軍售（FMS），是2001年來僅次於前總統歐巴馬（Barack Obama）實施4年軍售凍結期（2011-2015）的最低點。

新聞稿也指出，拜登2022年後通過的對台軍售數額每年下降，2022年為21.4億美元、2023年18.6億美元、至2024年為9.6億美元。而拜登在2021年通過7.5億美元的對台軍售案，這筆大多數是前總統川普（Donald Trump）政府時期就在處理的。

「美國對台灣軍力現代化的支持度自2021年以來一直在減弱。」

對於其中的原因，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天對媒體說，他也不清楚。美國政府一方面說，台灣面臨的威脅從未如此嚴重，而台灣的軍購預算也在增加。美國對台軍售應該要增加，或保持在某個水準之上，他希望可以從明、後天的會議討論中得到答案。

拜登任內新增透過「外國軍事融資」（FMF）、「總統撥款權」（PDA）的方式，提供台灣軍援。美台商業協會指出，這兩個新的做法，應該要能增加美國提供給台灣的安全協助，而不是取代對台軍售案。