防偷渡招六千志工？海巡署指尚無此規畫

接連發生陸籍小船闖我國岸際海域，造成國防隱憂，有媒體報導海巡署規畫以一五九個岸巡安檢所為基礎，編列六千名海巡志工，成立海巡志工隊，在海上發現異常目標時，立即通報海巡；海巡署昨澄清尚無此規畫，目前確實有海巡志工隊，但主要協助執行遊客岸際安全、水域安全防護。

海巡署說，海巡志工隊共三個，小琉球志工隊、綠島志工隊及福隆志工隊，都是選擇海洋遊憩熱區，為海域遊憩安全宣導和救生救難事項提供協助，角色與媒體報導屬性不同。

海巡署強調，海上威脅確實有增無減，未來海巡署希望加強海防韌性，並期待海防韌性也成為全社會韌性一環。海巡署研議以加重獎勵通報的方式先行推動，至於是否建立不同屬性志工組織，還沒有規畫，方向也尚未報經海委會確認。

據了解，自六月陸籍男子阮芳勇駕駛快艇偷渡淡水河口後，海委會主委管碧玲交辦海巡署，要求研議海巡志工隊可行性，由於海巡人力有限，希望能比照義警、民防，協助支援海巡警力。