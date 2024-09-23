觀察站／無人機打入美供應鏈 為自製裝備秤斤兩

美國與我方擴大無人機的研製與銷售，對賴政府而言，自足以宣稱「強化防衛韌性」。然而，儘管無人機近年備受吹捧，但其能力與效益絕非無限，當前國軍面臨許多陳痾，更非其能夠解救。

美台合作研製無人機，固然「歸功」於俄烏戰爭使美國政府驚覺，自身軍火供應鏈存在嚴重缺陷，必須緊急補強；但就成敗論英雄，仍是我方軍工產業外交一大成就，值得肯定。

蔡政府標榜國防裝備自製，八年來確有相當成績。然而當局對宣傳話術太過擅長，凡事不忘搭配「認知作戰」，「國造」、「自製」被過度吹捧，儼然台灣軍工科技水準，已不下於頂尖大國。外界對此若提出質疑，則對批評者扣上不忠的大帽子。

如此氛圍下，不乏軍方原本對其信心不足，但為政治正確編預算採購的例子。至於這些「護國神兵」性能是優是劣？國造武器無法外銷，除了外交條件障礙之外，自身的性能與價格，是否具備競爭力？長期都是大問號。

如今我方可望打入美軍無人機供應鏈，除了對產業本身大為有利，更有意義的是，上述問題終於有機會解答：自製裝備的真正斤兩如何？它們到底是藏在深閨的佳麗，還是不能見人的醜媳婦？總算能藉由客觀外人檢證。

另一迷思是，大眾以為武器無人化，便可節省人力。其實無人載具減少的，是暴露在第一線敵火下的人力，其所需的遙控操作人力，不見得低於有人載具。

對國軍而言，引進無人載具固屬需要，但並無助於解決當下嚴重的志願役人力荒。甚至於過去蔡政府在選前要求軍方火速購入的三千多架「軍用商規」無人機，到底其任務效能如何？國軍有沒有相應人力去操作？它們和中科院或外購的既有產品是否角色重疊？都是值得探究的議題。