台製劍翔無人機 美擬貼牌代銷

由美國商務部主導，廿六家美國無人機及反無人機系統廠商及五角大廈創新單位官員來台，昨起拜會我國軍方、中科院、民間業者，尋求在「非紅供應鏈」政策下，將本地廠商納入美方無人機產業鏈。

合作方式除由我方業者代工生產零附件，也包括由美商「貼牌」代銷我方研製無人機。消息人士指出，中科院攻擊敵方雷達的「劍翔」反輻射無人機系統，美方在此行來台之前，就已表達高度興趣。

國防部長顧立雄日前與媒體茶敘時表示，無人機、反無人機和人工智慧等三個範疇，是國防部新設創新小組（ＤＩＵ）的主要著力點。他也坦言，軍工生產必須建立規模，但受限於現實，「我們不適合用自己的品牌」。

劍翔無人機首度曝光於二○一七年航太國防科技展，由於外型酷似以色列的哈比無人機，曾出現是否抄襲質疑。中科院強調，兩者基於同樣作戰需求而開發，自然會使用相似的外型設計，甚至中共ＡＳＮ─三○一無人機，外觀也非常接近，但彼此內部構造不一樣。如果劍翔未來成為我方與美商合作的產品，也正足以打破抄襲流言。