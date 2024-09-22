建構不對稱戰力 國防部披露FPV無人機研製案

國軍日前披露官兵在電腦螢幕前，遠距測試掛載炸藥的自殺四軸無人機摧毀目標畫面。國防部今天指出，此為「第一人稱視角（FPV）無人機」，目前正在由軍備局建立多功能無人機系統研製案。

國防部軍事新聞通訊社8月15日發布的「國防線上」影片中，首度披露30秒官兵透過筆電及搖桿遠距操作無人機，並在四軸無人機上方纏繞長方形物體，機體下掛圓形、圓柱體物件，無人機迅速撞上廢棄車輛、小艇，引起火勢破壞目標畫面。

據了解，海軍因應敵情變化持續精進戰術，目前此無人機仍在驗證階段，尚未成為國軍建制武器。

國防部臉書粉絲團「國防部發言人」中午發文進一步披露，此為「第一人稱視角（FPV）無人機」，目前正由軍備局建立多功能無人機系統的研製案。

針對其餘無人機案，國防部也提到，對內採購的項目，為民國113年至117年間分年籌獲的「微型無人機」，共6型、3422架；同時也在113年至115年間，籌購2型、976架攻擊無人機飛彈系統，藉此提升精準打擊及反裝甲能力，以達成摧毀視距外高價值目標的任務。