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軍方完成開發6.8公厘口徑步槍 年底10把交軍測評

中央社／ 台北22日電

國軍目前正量產口徑5.56公厘T112新式步槍，民國114年起啟動換裝，值得注意的是，國軍參照美軍，開發威力更為強大的6.8公厘口徑步槍，軍方人士透露，已在去年底完成開發，今年底將研製10把交軍測評。

國軍目前正在量產口徑5.56公厘的T112步槍進行換裝，根據114年度國防預算書刊載，陸軍將統籌各軍兵種需求，編列新台幣81億656萬4000元採購新槍；國防部長顧立雄日前與媒體茶敘提及，陸軍、憲兵及後備等部隊採購總數為8萬6114把，國軍依部隊類型及作戰任務需求，配發單兵光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器。

由於美軍已研發6.8公厘口徑的步槍，針對台灣現況，顧立雄今年7月於立法院外交及國防委員會備詢時證實此事，並提及，今年底前將完成研製並交軍測評。

國防部官方臉書粉絲團「國防部發言人」昨天指出，國軍6.8公厘步槍已完成研製，預計12月底交軍測評；軍方人士亦透露，軍備局已於去年12月底完成6.8公厘步槍研發工作，軍方計畫在今年12月底前，完成10把步槍研製並交軍測評。

國軍 國防部 陸軍

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