M1A2T戰車12月抵台 114年2月啟動換裝訓練

台灣對美採購108輛「地表最強戰車」的M1A2T戰車，軍方人士今天表示，首批戰車預計今年12月抵台，同時赴美接受接裝訓練的官兵，將全數於11月前返台，規劃民國114年農曆年後（2月初）啟動換裝訓練。

陸軍目前有約1000輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車外，陸軍編列新台幣405億2415萬元、民國108年至116年的持續預算，對美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐防六軍團，衛戍北部地區。

根據規劃，113年至115年將各別接裝38輛、42輛、28輛。

軍方人士今天表示，赴美接受接裝訓練的種子教官，將分批於11月底前自美國全數返台，首批M1A2T戰車規劃12月抵台，完成相關作業後，預計在114年農曆年後（2月初）啟動換裝訓練。

針對訓練場地的興建進度及訓練流路，將對裝訓部長安營區訓場及坑子口訓場，採「分區、分段、分時」方式整建，訓練班隊射擊流路採取「統一集中」原則排定，工期全程保持「一個射擊台及一個目標區」可供射擊訓練使用。

據了解，坑子口訓場射擊課目屆時除瞬間停止射擊外，也增加行進間射擊，同時在戰車砲射擊目標區1600公尺處新建固定靶台及設置4座自動升降靶機；1800公尺射擊目標區則新建活動靶台及4座自動升降靶機；戰車射距將從1340公尺延伸至1800公尺。

M1A2T的120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘的均質鋼板；車身複合式裝甲，具抗穿甲力達850公厘，強化防護能力能抵禦敵軍主力戰車的射擊火力。M1A2T配備戰場指管系統，增強數位化戰場管理效能，提高作戰效率；採用AGT-1500燃氣渦輪引擎，可產生1500匹馬力，時速67公里，能迅速投入戰場。