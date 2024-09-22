美國無人機考察團來台 中科院最想推銷的產品是它？

由美國商務部主導，26家美國無人機系統及反無人機系統的廠商，以及美國國防部國防創新單位官員，今天（22）齊聚台北，會見我方國防部、中科院、民間相關業者，並將實地參觀各廠商產能。此行主要目的，是在打造非紅供應鏈的政策下，尋求台灣廠商納入無人機產業鏈。合作方式除了由我方業者代工生產零附件，也包括我方產製的無人機，由美方廠商「貼牌」銷售。日前國防部長顧立雄與媒體茶敘時坦言，現實狀況是，「我們不適合用自己的品牌」。

代表官方研究成果的中科院，也將展示近年為國軍研發的多款產品。據了解，目前已在海空戰力提升特別預算內的「劍翔」反輻射無人機系統，美方在先前就表達高度興趣。

劍翔採三角翼設計，長約2公尺，以螺旋槳推進，發射後依據GPS導航到達預定目標區，然後就在上空盤旋，開啟尋標器搜索雷達訊號，一旦尋獲，無人機就化身飛彈，對敵俯衝攻擊，外型與角色都接近以色列的「哈比」（Harpy）。劍翔首度曝光於2017年航太國防科技展，此後除了原先的反輻射版本，還展出影像定位、GPS定位，以及誘敵用的型式。在海空戰力提升特別預算中，劍翔無人機共編列將近新台幣120億元，計畫將於明年度完成。

劍翔在國防展亮相後，由於外型近似以色列的哈比（Harpy）無人機，立即引來外界是否抄襲的質疑。當時中科院強力否認，並強調兩者基於同樣的作戰需求，自然會使用相似的外型設計，甚至中共的ASN-301，同樣外觀非常接近，但內部構造就不會一樣。如果劍翔未來能夠成為我方與美商合作的產品，也正足以打破「抄襲」的說法。