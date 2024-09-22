海巡擬召募6千志工 地方吐槽：海巡人力都補不足了、如何成立志工？

台灣今年接連發生大陸籍男子駕駛快艇硬闖偷渡案，凸顯海防漏洞，海巡署傳出規畫在各縣市成立「海巡志工隊」，協助岸巡人員執勤；但海巡志工隊並非首創，20年前海巡署就曾成立5個志工隊，如今僅剩澎湖轉型成民間社團繼續運作，一名志工吐槽，海巡人力都補不足了，還有經費成立志工？

近年大陸因屢次派遣海軍艦船遶台，加上今年又有兩起大陸男子駕駛快艇偷渡案，凸顯海、岸巡人力仍有不足，海巡署傳出規畫在全台159處安檢所成立「海巡志工隊」，比照各縣市義警、民防作法，由民力參與協勤，補充現有人力不足。

但海巡志工隊並非首創，早在2002年，海巡署海洋巡防總局（今艦隊分署）便於澎湖及台灣本島成立五個志工隊，以提供不法情資、海上搜救等協勤工作為主，但當年規畫僅維持多年，後因經費不足各地海巡志工陸續解散，僅剩澎湖海巡志工隊轉型成海巡志工協會繼續運作。

澎湖海巡志工協會現有員額為75人，為澎湖縣人數最多的民間社團，理事長吳元介今受訪證實海委會主委管碧玲確實有多次詢問海巡志工的運作與成立背景，有心推廣至全台，他也有提供資料給海委會參考，但後續未在聯繫，不了解海巡署目前進度。

吳元介說，2002年澎湖華航空難發生後，海巡署看到民間救援能量強，便鼓勵民間成立海巡志工隊，主要協助海域搜索、救援，起初經費海巡署還會編列補貼，但僅補貼幾年，後續未有經費挹注，為了維持志工隊運作，才轉型民間社團，由縣府、民間自籌經費運作。

一名海巡志工認為，志工隊成立雖是好事，但關鍵仍在經費，民力雖是義務投入，但裝備、器材都要錢，若沒有政府挹注，單靠民間募款根本不夠，且台灣海、岸巡弟兄也短缺，政府有沒有多餘經費再成立民防志工恐是問號。

吳元介表示，擴大民力參與是好事，但範圍不宜太細，以澎湖來說，他們就負責整個巡防區的搜救，若要成立志工隊，不妨以一個巡防區成立一個為主，每一志工隊以各自轄區為主，人力、經費才能更妥善運用。

高雄梁姓漁民說，漁民駕船出海作業，如果發現海上事故，或疑似偷渡的可疑對象，通常都會主動通報海巡處理，如果海巡徵求漁民擔任志工，就算要自己出船、出油錢，應該也是很多漁民願意參加，「我就想報名」。

對於海巡署擴大成立志工隊，今早海巡署表示，海上威脅有增無減，海巡署希望加強海防韌性，目前研議以加重獎勵通報的方式先行推動，至於是否建立不同屬性的志工組織，還沒有進行規劃，方向也尚未報經海委會確認。