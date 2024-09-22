冷眼集／兵不夠 武器再多也沒用

立法院預算中心提醒國軍志願役官兵的人數已經跌至近年來的新低，同一時間美國華府傳出拜登政府即將批准另一項金額達約新台幣一八三億元的對台軍援，在高額大量軍售、軍援的背後，國軍到底有沒有足夠官兵操作新擴編的武器裝備？恐怕是更現實嚴肅的問題。

國軍員額、編現比，始終都是關心國防者的焦點，似乎也成了軍方高層不可說的祕密，先前媒體追問國軍員額現況，國防部解釋配合一年期義務役實際入營人數和受訓、服役需求，會彈性滾動檢討編制，「目前沒有固定數字」。

如今立院預算中心公布，到今年六月底的志願役人數已經創二○一八年底以來的人數新低，編現比低於八成的第一線戰鬥部隊，包括外島步兵、本島裝騎、裝甲、陸戰隊、艦艇等部隊，說穿了，幾乎等於所有戰鬥部隊都缺員。

同一時間，華府傳出美國總統拜登即將簽署另一項對台軍援案，據傳項目包括訓練、庫存、反裝甲武器、防空和及無人機等。但現也傳出原定今年底將運交的首批「火山」陸上佈雷系統延到二○二六年到貨，是近一周以來繼軍方公布的F-16 Block70戰機及Mk-48重型魚雷後，又一項將遲交的軍購項目。

華府一方面拋出新高金額的軍援案，但卻始終無法確保目前排隊中的軍售項目能不能如期、如數、如質到貨？而國軍眼前更嚴肅的問題，除了基層部隊志願役官兵的流失外，也要面對一系列預計到貨的武器裝備以及即將擴編的海軍濱海作戰指揮部等新單位，恐缺乏足夠人力操作的窘境。

軍方除了歸責少子化和外界職場競爭外，如何改革內部組織文化、思考檢討志願役、義務役部隊編裝等，恐怕更是千頭萬緒的工作。