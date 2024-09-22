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志願役人數6年新低 戰鬥部隊編現比多低於8成

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
多項軍購將陸續結案，但外界質疑國軍是否有足額的操作人員。圖為國軍八月「天馬操演」在屏東枋山靶場實彈射擊「拖式飛彈」。本報資料照片
多項軍購將陸續結案，但外界質疑國軍是否有足額的操作人員。圖為國軍八月「天馬操演」在屏東枋山靶場實彈射擊「拖式飛彈」。本報資料照片

立法院預算中心最新報告指出，國軍志願役人數到今年六月底已經創下近年來的新低，包括外島步兵部隊在內的多數第一類戰鬥部隊，編現比都低於八成。預算中心警告，國軍多項軍購將陸續結案，為確保有足額的操作人員，軍方應妥善思考如何因應志願役人數不足的問題。國防部回應，正朝「減少人力流失」、「提高留營意願」，及「提升招募成效」等三面向努力。

立法院預算中心評估明年度中央政府總預算，指出國軍志願役人數在二○二一年底達到近年人數最高的十六萬四八八四人後，但人數持續下滑，到今年六月底為止，志願役人數已減為十五萬二八八五人，是二○一八年底以來的人數新低。

預算中心進一步指出，今年六月底為止，包括陸軍的外島步兵、機步、砲兵、裝騎、戰車和反裝甲部隊；海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車部隊、砲車部隊、防備連及飛彈連，海軍各艦艇部隊、戰術偵搜大隊及海鋒大隊，空軍防空飛彈部隊及憲兵二○二指揮部等領取戰鬥加給的第一類戰鬥部隊，編現比都不到八成。

預算中心提醒，未來幾年有多達十一項對美軍事採購及戰機採購、海空戰力提升等兩項特別預算都將陸續結案，國防部應妥善思考如何因應志願役人數不足的現況。

國防部回應，近年受少子化趨勢及社會企業爭才及組織編裝調整等影響，衝擊留營及招募工作，自一一一年起志願役人力呈下降趨勢，確實有部分主戰部隊編現未達八十％。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，國軍軍職人員的編制數應已增為十九點七萬人，以國防部原本規定的「編現比」九十％為標準，志願役人員應有十六點九萬人，今年六月的十五點二萬人顯示志願役缺員達一點六萬人，可想像主戰部隊的志願役人數已嚴重不足。

國軍 國防部 志願役

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