美媒：美將對台軍援183億元 史上最大規模

美國「國防新聞」廿日引述消息人士報導，美方即將提供至今最大規模的援台包裹。另外，五角大廈還正致力第三批對台的「總統撥款權」援助。美國政府計畫在拜登明年一月廿日卸任總統前，完成這些援台項目。

多位國會助理及一位美國官員說，美方正在提供台灣五點六七億美元（約台幣一八三億元）軍援最後階段。實際上該包裹總值，幾乎是去年三點四五億美元援台包裹的兩倍。該報導稱，台灣是美中關係最微妙又棘手的議題，此舉勢必令中國「受挫」。

拜登政府將用其現有最快速的工具提供援助，即直接運交美方庫存，而美國目前支持烏克蘭自衛的程序同樣以此為主。該援台包裹已獲五角大廈批准，現在只等美國總統簽署。

匿名的一位幕僚和一位官員表示，拜登很可能將在美國二○二四財年於本月底結束前，批准此一迄未見諸媒體的包裹。

一位婉拒詳述的美國官員指出，這項對台的安全援助包裹將提供訓練、庫存、反裝甲武器、防空與多領域態勢感知所需經費，也將包括無人機。無人機正是美台為對抗中國龐大軍力所採的不對稱戰略個中關鍵。

這種模糊性是美國援台的典型特徵，鑒於事涉敏感，美國鮮少詳細討論援台議題。五角大廈及白宮國安會均不願對此一消息置評，僅重申美國有權支持台灣自我防禦，這是美國歷屆政府的長期政策。

一位駐美國台北經濟文化代表處發言人聲明「對此沒有評論」，台灣將持續提升防衛能力，並與美國密切合作，以積極維護台海和印太的和平穩定及繁榮。

為加快支持台灣的腳步，美國國會授權行政部門每年從美方庫存，提供台灣總值最高十億美元的安全援助。然而，美國國會議員並未為五角大廈編列一筆確切數額的預算，美國國防部至今也不願提供其無法更換的裝備。

美國國防部長奧斯丁去年就進一步的援台包裹進行辯論後，他就在沒經費下暫停提供任何更多的對台援助。但在美國國務院和白宮的部分人士支持下，這筆經費四月到位。

多位官員提到，五角大廈最初規畫的總值較少，但在拜登政府今夏進行的跨部會會議中，多位高官認為有必要調高而增至五點六七億美元。

四月美國國會一項法案要求行政部門向印太國家進一步提供廿億美元的長期安全援助，其中十四億美元的包裹援台，今夏已獲批准，但從未公開。