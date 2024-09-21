美擬再對台軍援 學者：實踐承諾提供台灣自我防衛

美國媒體報導，美國正處於向台灣提供近5.67億美元軍援的最後階段，戰略學者陳世民今天分析，美國近期與未來對台灣的軍援，都是實踐美國承諾提供台灣實現足以自我防衛能力的決心。

美國「國防新聞」（Defense News）美東時間20日引述多位國會幕僚及一名美國官員報導，拜登政府將使用現有最快速的工具來提供援助，也就是直接運交美軍庫存，這項5.67億美元的計畫已經獲得五角大廈批准，目前只待拜登總統簽署。而五角大廈還在擬定對台第3批援助，計劃在拜登政府明年1月任期結束前完成。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪提到，美國擬再次對台軍援，象徵美國對台灣的安全承諾、美台互信，依據媒體報導的可能品項包含防空飛彈、反裝甲武器和多領域態勢感知（multi-domainawareness）等，都是台灣急需的項目。

蘇紫雲說明，標槍、拖式反裝甲飛彈除了可以對付戰甲車外，也能讓陸軍部隊能擊毀意圖登陸的共軍登陸艇，而防空飛彈則能夠應對共軍意圖對台灣進行直升機機降部隊以及無人機，至於「多領域態勢感知」即是指戰場管理系統，能有效統整國軍陸海空三軍資訊，增強指揮管制系統。

台大政治系副教授陳世民告訴中央社記者，美國依照台灣關係法實踐對台灣能夠足以自我防衛的承諾，透過軍援展現美國對承諾的重視與決心，此次媒體報導的5.67億美元軍援，相對於台灣對美國軍購的金額，其實是要小了很多，也不足以改變台海當前的軍力平衡，但仍是展現美國對台灣的承諾。

陳世民指出，美國透過各種方式對台灣的軍援，對台灣而言都是有利，台灣仍要持續和美國保持緊密合作，並期待美國提供先進武器或是轉移高科技給台灣，美台聯合生產軍備，而台灣的國防自主仍要持續推進，有助於武器自主化。