數據怵目驚心…國防部最新統計 軍職人員自裁案件數再創新高

國軍自裁案頻傳，根據國防部統計，今（2024）年上半年和去年全年軍職人員自裁已遂的人數，已達6年來新高。

國防部近期作出2018年至2024年度6月底止「國軍軍士官兵傷亡人數統計表」，其中軍職人員自裁人數統計，令外界怵目驚心。

國防部指出，2023年度國軍有23名軍職人員自裁已遂，較2022年度的17人增加6人，同為近6年新高；而今2024年度截至6月底止，國軍則已12人自裁，又高於去年同期9人。

國防部資料進一步顯示，今年6月底前自裁的12名軍職人員中，有3人（資料顯示自裁A）在營內自裁已遂，9人在營外（資料顯示自裁B）；去年全年則有，有9人自裁，5人在營內。

國軍屢傳官兵在營內或營外輕生案例，部隊心理輔導人員究竟有無發揮輔導效能？人力是否充足？國防部向立法院報告表示，心輔人力現有395員，心輔人員與國軍官兵16萬人兵力的比例，約為1比405人。意即1名心輔官約要輔導近一個營的兵力。

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