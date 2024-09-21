黑熊學院辦藍鵲行動 模擬戰時大量傷患救援

黑熊學院今天舉辦第4屆「藍鵲行動」大型演訓，模擬戰時民眾受到波及，出現大量傷患需要救援、後送情況。黑熊學院執行長朱福銘表示，希望透過最嚴苛的戰災情節想定，帶領學員、民眾做好最充分的準備。

黑熊學院今天在花博公園新生園區舉行第4屆「藍鵲行動」大型演訓，約100名已上過黑熊學院基礎營的學員參與。台灣災難醫療隊發展協會也共同參與演訓，搭建大型野戰醫療帳，作為接收傷情資訊、救助傷患以及後送的集散地點。

黑熊學院模擬戰爭情況，想定戰時在大佳河濱公園發生爆炸情況，導致民眾發生傷亡，民眾自主組成的救援小組前往大佳河濱公園為傷患進行檢傷、緊急處置，隨後將傷患移到花博公園新生園區內的野戰醫療帳救治，並視情況進行後送。

朱福銘表示，黑熊學院認為誠實是最佳的策略，需要為最複雜的戰爭性災難做好準備，透過無劇本的模擬演訓，讓已上過基礎營的學員透過所學習到的技能，進行避難、急救以及應對戰爭時各種可能發生的狀況，並且訓練如何快速處置傷患並進行後送，也希望能夠透過演訓能讓全國民眾瞭解，只要有充分的準備，所有災難都是可以去應對。

即將參與26日召開的全社會防衛韌性委員會的黑熊民防教育協會理事長劉文表示，從2022年俄烏戰爭之後，政府有開始重視民力培養，總統賴清德也成立了全社會防衛韌性委員會，來進行政府部門與民間整合。

面對戰爭可能造成的災害，劉文指出，政府目前的形式還是以應對天然災害的方式，來進行平轉戰的模式進行，但中間會有許多落差，包含人力佈署、對戰爭情境的理解，都還是會與天然災害有距離，因此希望藉由黑熊學院等民間團體的演訓，讓有意識的民眾先做演練與準備，希望能與政府接軌。

台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文說明，協會目的是推動災難醫療協助，過去民眾都是學習到自救，但是醫療是連續性的情況，因此協會此次設置野戰醫療帳，模擬戰爭或災害時的初步緊急救治，並協助後送傷患到醫院，也希望透過演訓讓政府了解，當公部門資源遇到大型災難時，要如何運用民間的力量。