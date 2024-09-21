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海巡特勤隊戰力再升級 明年採購海上反恐新式登船工具

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海巡特勤隊與K120特勤快艇。圖／海巡署提供
海巡特勤隊與K120特勤快艇。圖／海巡署提供

海巡署特勤隊去年甫完成武器裝備載具精進改善中程計畫，更新船艇、槍械等能量，明（2025）年起將新編列總額高達6億9973萬8000元預算案的「海巡特勤隊強化海域（岸）及重大犯罪維安量能武器裝備籌補中長程計畫」，比照海軍陸戰隊特勤隊建置登船工具組等強化海上反恐的能量。

海軍陸戰隊2016年編列8億2千多萬元預算，籌建包括18艘特戰作戰突擊艇、部署成功艦上的8艘硬殼充氣艇、軍規高感度熱像儀與特殊登船工具組，但登船工具組採購案紛擾不斷，拋繩槍無法通過驗收標準，海軍與廠商打官司，一直到今年全案才告執行結案，前後一共花了8年時間。據了解，海巡當年也計畫採購相關裝備，但為避免捲入商界紛爭，參考軍方在此案塵埃落定後，今年建案確定採購登船工具組等相關裝備。

海巡特勤隊去年完成特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫，完成大批新型狙擊槍、突擊步槍、手持熱像雷射測距儀、手槍減音筒與衝鋒槍等裝備採購，明年則新增海巡特勤隊強化海域（岸）及重大犯罪維安量能武器裝備籌補中長程計畫總，經費6億9973萬8000千元，將分5年辦理，2024年度編列第1年經費1億3539萬7000元。據了解，將比照陸戰隊特勤隊採購新式登船工具等海上反恐裝備。

登船工具組是讓突擊艇執行海上反劫持突擊任務時，靠近目標船艦後，協助海巡特勤隊員由突擊艇自任一側船舷，快速攀上船艦甲板之用。

海巡特勤隊經組織改造岸海特勤人員合一，自採購裝備K120特勤快艇後，駐地從艦隊分署與海湖訓練中心集中台北港區，便於即時出勤。而台北港區就在淡水河口。對於強化海巡特勤量能與淡水河衛戍有無關聯？官員解釋，新案在淡水河或林口海岸遭陸籍小艇突破前已建案。

台北港 海巡署 淡水河 陸戰隊

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