台美安全合作 海巡明年首派員參與美海軍戰爭學院訓練

民進黨執政後致力打造海巡部隊為「第二海軍」，海巡署明（2024）年將首度派遣人員赴美接受美國海軍戰爭學院訓練，參與全面安全合作班的短期訓練。此外，持續延續台美海巡交流合作機制，也將派員赴美就台美海巡機關定期交流合作機制及「台美海巡工作小組瞭解備忘錄」進行議題討論，深化雙方合作交流。

海巡署長期與美國海岸巡防隊維持執法技術交流，由美海岸防衛隊以機動輔訓團名義，派遣軍士官來台從事海上登檢、攔截等實務科目交流、經驗傳授。民進黨執政8年餘以來擴大為艦隊安全合作，共同因應中共海上灰色地帶作戰。

海巡署明年持續與美方交流的項目，包括以台美情報部門交流為名，派員赴美拜會美國台協會（AIT）總部，配合海巡署定期與美方召開的工作會議，強化情報研析能力。此外也派員參加美國海岸防衛隊污染事件應處班短期班隊，同時也將派員參加美國亞太安全研究中心開辦的全面安全合作班課程。明年新參與的班隊，則是首度派遣人員赴美接受美國海軍戰爭學院訓練，參與全面安全合作班的短期訓練，為期兩個月。