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國防部握超過140億元精華土地不活化 部分任遭佔用38年

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部軍備手握大批高價值空置營地。圖為示意，為軍備局新竹建功高中旁2.4公頃閒置用地。圖／立委邱顯智提供
國防部軍備手握大批高價值空置營地。圖為示意，為軍備局新竹建功高中旁2.4公頃閒置用地。圖／立委邱顯智提供

國軍歷經「精實案」、「精進案」及「精粹案」的國軍人力精簡案，檢討出大批空置營地待活化，但至今被評為績效不良，立法院預算中心最新統計資料顯示，國防部現有閒置超過10年且帳面價值逾新台幣5億元的空置營地，計有10筆，都由軍備局轄管，價值最高的是位於新北市土城區的精華地，帳面價值超過42億元，因為長期缺乏管理，部分甚至任由被佔用長達38年。

預算中心表示，國防部1997年7月起接連實施「精實案」、「精進案」及「精粹案」的國軍人力精簡案，使國軍總員額由原約近46萬人裁減至21.5萬人，在兵力結構調整下須釋出空置營地；除部分納入營改基金來源清冊外，應改列空置營地並依國有財產法規定變更為非公用財產後，移交財政部國有財產署接管或由地方政府辦理撥用。

預算中心指出，截至113年6月底止，國軍待處理空置營地仍有316.32公頃，且不乏空置已逾10年者；而國軍營舍及設施改建基金來源清冊的待處分營地中，也有84.72公頃營地核納超過10年仍未移交財政部國有財產署開發處分，不利國家資產妥適運用。

預算中心進一步表示，截至2024年6月底止，國防部列管空置營地數雖已降低至115處、316.32公頃，但其中歸類「待檢討運用或活化方式」土地面積占比仍逾3成，且部分空置營地實已長年閒置，且不乏大面積具高帳面價值者。預算中心統計，這類土地計有10筆，按軍方公布表列總價值超過140億元。如軍備局列管的土城零散地 ，該營地廣達20.6281公頃，帳列價值42.83億元，自2007年6月19日起即空置迄今；又新北市中和區積穗北營區面積0.5857公頃，帳列價值7.73億元，早自1986年1月1日起即有部分被占用且空置狀況，至今長達38年。

預算中心表示，截至2024年6月底止，核納國軍營舍及設施改建基金來源清冊的待處分營地中，仍有近85公頃營地核納已逾10年仍未移交財政部接管。預算中心建議國防部積極檢討無運用計畫土地被占用或閒置等問題，移交財政部國有財產署辦理後續活化事宜。

國防部握有5億元價值以上空置營地一覽表。圖／立法院預算中心
國防部握有5億元價值以上空置營地一覽表。圖／立法院預算中心

國軍 國防部

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