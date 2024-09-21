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13中共機艦出海擾台 日方公布遼寧號深入太平洋操演

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本防衛省公布，中共遼寧號航艦進入宮古島東南方約1360公里的太平洋海域，同時進行艦載機起降操演。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本防衛省公布，中共遼寧號航艦進入宮古島東南方約1360公里的太平洋海域，同時進行艦載機起降操演。圖／日本防衛省統合幕僚監部

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6時為止，共計有中共軍機7架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。另一方面，日本防衛省公布中共遼寧號航艦編隊最新動態，顯示遼寧艦已進入菲律賓以東、帛琉以北的太平洋海域進行操演。

國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6時為止，共計偵獲共機7架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中5架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部空域飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時54分到下午5時32分，有7架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中5架次曾跨越中線，接近至基隆西北方約30浬。

另一方面，日本防衛省公布中共海軍遼寧號航艦編隊最新動向，據統合幕僚監部公布資料顯示，遼寧號日前通過與那國島及西表島之間海域後，在驅逐艦淮南艦（舷號123）的伴隨下進入太平洋，20日被發現在東古島東南方1360公里海域，大約菲律賓以東、帛琉以北海域，並且進行艦載戰鬥機及直升機的起降操演。

國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機7架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機7架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

中共 共軍 台海 國防部 日本

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