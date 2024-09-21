13中共機艦出海擾台 日方公布遼寧號深入太平洋操演

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6時為止，共計有中共軍機7架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。另一方面，日本防衛省公布中共遼寧號航艦編隊最新動態，顯示遼寧艦已進入菲律賓以東、帛琉以北的太平洋海域進行操演。

國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6時為止，共計偵獲共機7架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中5架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部空域飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時54分到下午5時32分，有7架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中5架次曾跨越中線，接近至基隆西北方約30浬。