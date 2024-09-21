志願役人數創近年新低 多數戰鬥部隊編現比低於八成

國軍從今年起恢復徵集一年期義務役役男，不過外界擔憂全軍的預算員額卻下降，顯示志願役的離退狀況嚴重。根據立法院預算中心最新報告指出，國軍的志願役人數到今年6月底已經創下近年來的新低，包括外島步兵部隊在內的多數第一類戰鬥部隊編現比都低於8成。預算中心警告，國軍多項軍購將陸續結案，為確保有足額且訓練精良的操作人員，軍方應妥善思考如何因應志願役人數不足的問題。

立法院預算中心提出114年度中央政府總預算評估報告指出，國軍在108年達到100%全志願役的組成，志願役人數在110年底達到近年人數最高的16萬4884人後，111及112年底人數分別減少5492人及4706人，減幅達3.33%及2.95%，到今年6月底為止的志願役人數再減為15萬2885人（比去年底減少1801人，減幅1.16%），是107年底以來人數的新低。

預算中心進一步指出，到今年6月底為止，有眾多領取戰鬥加給的第一類戰鬥部隊部隊編現比不到8成，其中包括陸軍的外島步兵、機步、砲兵、裝騎、戰車和反裝甲部隊；海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車部隊、砲車部隊、防備連及飛彈連，海軍各艦艇部隊、戰術偵搜大隊及海鋒大隊，空軍防空飛彈部隊及憲兵202指揮部等單位，編現比都不到8成。

預算中心提醒，明年度國防預算雖然再創近年新高，但近年來國軍志願役人數卻逐漸降低，鑑於有多達11項對美軍事採購及戰機採購、海空戰力提升等兩項特別預算都將在未來幾年陸續結案，但是相關武器裝備都需要足額且訓練精良的人力操作，但是作為作戰部隊主力的志願役人數卻創新低，國防部在編列高額軍事投資預算之際，應該妥善思考如何因應志願役人數不足的現況。