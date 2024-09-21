金融時報：台美合作強化無人機供應鏈 排除仰賴中國

中央社／ 台北20日綜合外電報導
英國「金融時報」報導，台灣和美國正規畫開啟雙方無人機業者的合作。圖為國軍操作無人機。圖／聯合報系資料照片
英國「金融時報」報導，台灣和美國正規畫開啟雙方無人機業者的合作。圖為國軍操作無人機。圖／聯合報系資料照片

英國「金融時報」（The Financial Times）今天報導，台灣和美國正規畫開啟雙方無人機業者的合作，這是打造不仰賴中國的供應鏈相關努力一環。

金融時報指出，26家美國無人系統和反無人機系統的製造商主管將於22日抵達台北，預計跟台灣的無人機業界人士、負責武器採購與研發的軍方官員，以及其他研究人員和工程專家，召開為期3天的會議。

訪團成員還包括美國商務部、國防部防務創新單位的官員，以及國防部微電子研究與工程部門主管謝諾伊（Dev Shenoy）。

中國無人機產業規模全球居冠，而台美共商打造無人機供應鏈的雙邊交流，凸顯更多產業「去風險」（de-risking）而展開的種種努力，這是源於美中角力以及華府對於若干中國產品的安全疑慮，尤其是軍民兩用產品。

即使許多西方國家設法降低他們對台灣晶片製造商的仰賴，但這些西方國家還是強調，台灣的科技讓自身依舊是全球供應鏈要角。

美方這次組團來訪的重點之一，就是讓美國業者尋覓非中國零組件的供應商或製造夥伴。

訪台美企包括生產彈簧刀（Switchblade）自殺無人機的空境公司（Aero Vironment），台灣正採購超過700套的彈簧刀系統。

其他訪團成員還有反無人機系統供應商Dedrone，以及聲稱要大舉進軍台灣市場的武器承包商諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）。

台灣擁有數十家商用無人機企業，不過相較於中國的無人機業者，台灣相關企業的規模不大，而且向來以生產比較小型的飛行機具為主。

受到2022年俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的影響，台灣政府致力於「無人機國家隊」計畫，以推動無人機產業。

台美 國防部 美國

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