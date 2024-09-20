新會期施政推8方針 卓榮泰：依法朝非核家園邁進

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告，卓榮泰以「行動創新，希望工程」為題，依序報告8大項的施政方針內容。在能源政策部分，卓榮泰表示，落實國家第二次能源轉型，維持供電安全和穩定，依法朝非核家園邁進，是政府的責任。

卓榮泰表示，他和行政團隊的所有成員，每天最重要的工作，就是把「人」放在第一優先。不論是預算書上的數字，還是會議簡報中的描述，背後都代表著人民的需要。在公務行程中，他握住的每一雙手，也都傳遞著大家對於國家未來的期待。所以政府更有責任和義務，推動國家持續前進，成為民主和平、創新繁榮、公義永續的新台灣。

卓榮泰先盤點第一會期通過的20項重要法案，隨後依序報告8大項施政內容，包括擴大社會投資，減輕家庭負擔；創新經濟，智慧國家；綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；均衡台灣，在地希望；厚植軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平。

在「擴大社會投資，減輕家庭負擔」部分，卓榮泰說，近期國人關心的房屋貸款問題，行政院將秉持四大原則，包含維護金融市場秩序安全穩定，保障自住首購及已簽訂契約的民眾優先核貸，並希望行庫必須自主調整其貸款結構。政府並已修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」等相關規範，包含新貸戶簽署自住切結書及每人限貸1次等措施，將繼續落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，以防範投資客炒房及人頭戶申貸等弊端，確保政府資源有效配置及合理使用，兼顧整體房市健全發展。

談及「創新經濟，智慧國家」時，卓榮泰指出，「投資台灣三大方案」截至目前已吸引1534家企業，投資超過2兆3493 億元，並創造約15萬3873個本國就業機會。經濟成長首重投資，所以接下來政府將藉由「兆元投資國家發展方案」，以創新促參機制、改善公建投融資條件、增加公建金融商品等策略，引進3至4兆元的資金，投資國內重大建設及重要產業，提升促參效率及改善法令，加速大投資台灣的策略目標。

在「綠色成長與2050淨零轉型」部分，卓榮泰說，落實國家第二次能源轉型，維持供電安全和穩定，依法朝非核家園邁進，是政府的責任。另為因應AI及半導體產業發展所增加的用電需求，政府已規劃新增6組新燃氣機組；其中4組於今年陸續上線，預估2033年前累計淨增加1786萬瓩，新增設置量遠大於機組除役量，電力供給將高於預計用電需求成長，藉由持續發展再生能源及擴大儲能設置，可確保供電穩定。

至於「打造韌性台灣，維護安全與和平」部分，卓榮泰說，為提升威懾戰力，厚植防衛能量，確保區域和平穩定，國防相關預算於明年度編列4760億元，較今年度增加415億元，約增9.6％。政府並推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，94年次以後出生的役男，自今年起義務役役期回復為1年；另今年起調整入伍訓練為8周，並以實戰化為核心，新式入伍訓練課程執行迄今，期末鑑測合格率達9成以上。

最後，卓榮泰提到，今年在巴黎奧運和帕運的賽場上，我們的國家代表隊選手，以陽光抵禦黑暗，以生命鼓舞生命，帶給我們無數感動時刻，我們因為這份共同的榮耀，而更加團結。在國家發展的重要時刻，他誠摯希望朝野同樣能以這樣的精神，不分黨派，理性監督，團結合作，共同打造安居樂業的幸福台灣。