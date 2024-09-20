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中國偷渡客頻傳 管碧玲：6月至今共4起23人

中央社／ 台北20日電

中國偷渡客事件頻傳，海洋委員會主委管碧玲今天在立法院表示，6月至今總共有4個偷渡案，總人數23人，海巡破了2件，抓到21人，但確實有2案漏接，未來將持續加強情監偵與無人機系統。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢，管碧玲在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待近期偷渡客事件頻傳，管碧玲表示，6月至今總共有4個偷渡案，總人數23人，海巡破了2件，抓到21人，但確實有2案漏接；海巡人員以有限物力、人力，非常賣命守護海防，外界應給予鼓勵支持，若有人為疏失就立即就懲處，沒有人為疏失就力挺並賞罰分明。

管碧玲表示，有關於海防加強，海上艦艇雖越來越精壯，但情監偵跟空中部分是下階段努力目標，情監偵系統加上無人機系統將是非常龐大的一筆預算計畫，這計畫已進入跨部門協商，會讓海空一體、精銳海巡掌握視線。

管碧玲指出，過程中海委會希望增加海防韌性，所以制度面希望引用民力，強化全民韌性，屆時會全新制度，會逐步跟大家報告。

幻象2000日前失事時，管碧玲透過臉書發布飛官謝沛勳生還資訊，外界質疑變成空軍發言人，媒體詢問如何看待此事。

管碧玲表示，外界有些誤解，因為當天晚上開始有錯誤訊息，她是首長，發布訊息不需經過層層審核，平時也有經營臉書，所以由她發布會比較快，可以第一時間報平安。

管碧玲說，她的作法可接受外界公評，但絕對不是邀功，因為不知道會不會救回來，怎麼會是邀功呢。

偷渡 海巡 管碧玲

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