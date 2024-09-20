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37中共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6時為止，共計有28架次中共軍機、9艘次共艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部統計，從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時為止，共計偵獲共機28架次、共艦9艘次持續在台海周邊活動，其中26架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部及西南空域飛行。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時16分到下午5時05分，有8架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架次曾跨越中線，接近至基隆北方約50浬，在南部則跨越中線深入西南空域，最近時距離鵝鑾鼻西方約80浬。
同時，昨天上午7時34分到中午12時22分，曾偵獲中共主戰機20架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約70浬。
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