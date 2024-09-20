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取消刺槍術…國軍明年改練近戰格鬥 挨批荒唐

聯合報／ 記者李人岳洪哲政／台北報導
國防部長顧立雄上任後，宣布取消傳統刺槍術。顧立雄表示，明年會全面推動近戰格鬥訓練。圖為新兵格鬥訓練。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄上任後，宣布取消傳統刺槍術。顧立雄表示，明年會全面推動近戰格鬥訓練。圖為新兵格鬥訓練。圖／聯合報系資料照片

國防部顧立雄表示，軍中取消刺槍術訓練，相關準則已在修訂中，明年將會全面改推近戰格鬥訓練。不過有退役軍官質疑，既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥「簡直是荒唐」。軍方強調，近戰格鬥除了徒手擒拿外，也有更符合實戰的槍械格鬥，運用刀槍配合拳腿，因應戰場上的突發狀況。

顧立雄上任後，宣布取消有形式主義性質的傳統刺槍術及踢正步等訓練，媒體關切相關準則、測考等配套是否同步修正？顧立雄表示，刺槍術改為槍械格鬥，相關準則已經開始修訂，新訓和基地訓也取消傳統刺槍術的測考，明年起將會全面推動近戰格鬥訓練。

上校退役的刺槍格鬥教官張博智披露，軍方為落實部長指示，已由陸軍步訓部開辦「近戰格鬥班」，召集各單位師資幹部實施密集訓練，部隊縱使普遍缺員、人力吃緊，仍動員參加集訓。

張博智投書表示，戰鬥要用最節約有效方式殲敵致勝，「可以抄傢伙卻要徒手搏擊，簡直荒唐」。

參謀本部訓次長室軍事訓練處長劉慎謨解釋，近戰格鬥區分綜合格鬥及槍械格鬥兩大部分，綜合格鬥為原本的擒拿、奪刀、奪槍；槍械格鬥顧名思義是運用槍枝、刀械來因應突發狀況。近戰格鬥明年起推行全軍。

刺槍術 國防部 顧立雄

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取消刺槍術 顧立雄：明年起改推近戰格鬥訓練

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