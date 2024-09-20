海鯤明年3月海試 後續造艦海軍負責

立法院新會期今天開議，本會期重頭戲為審查明年度中央政府總預算，尤其潛艦國造預算更是矚目焦點，國防部長顧立雄前天與媒體茶敘時表示，海鯤艦預計明年三月底、四月初可開始進行海上測試（ＳＡＴ），預計明年九月底前完成海試，仍可依照合約期程在明年十一月交艦。

不過原定明年交艦就可結案的海鯤號，確定將再展延四年到二○二九年才會結案。顧立雄解釋，由於海鯤案中包含的武器裝備「MK-48 Mod6 AT 」重型魚雷受到近年國際間戰爭、供應鏈等問題影響，美方通知必須採分批交貨，才導致全案必須延後結案時間。

顧立雄說，潛艦後續量產計畫就是回歸海軍專案辦公室來負責「沒有誰當司令的問題」，隨著原型艦的經驗累積應該會順暢一點，該海軍負責就是海軍負責。他指出，潛艦預算二八四○億元除建造款，也包括港勤及訓練設施、官兵宿舍、專案辦公室及飛彈、魚雷等武器系統等。若等海鯤艦通過海測才編預算，對台船前期作業、次承包商取得國外輸出許可等進度都可能產生重大影響。

國民黨立委馬文君則質疑，連原型艦都還沒經過測試，怎能確切知道後續有哪些項目要修改、如何確定海鯤艦達到最基本作戰需求？軍方急著編預算，從人事到經費的安排和邏輯都不盡合理。

另一方面，美國國防部監察長辦公室日前披露美軍運交我方的軍援物資有大批防彈衣、抗彈板受潮發霉。顧立雄說，美方運交過程或許有瑕疵，不過經我方反映後，已獲得很正面回應。他強調，很多媒體引用本案做為「疑美論」的基礎，但還有很多對我更重要的項目，只是不便說明。

顧立雄表示，明年度軍方除了向國外籌購「彈簧刀」等攻擊無人機飛彈系統外，也將向國內採購三千多架各型無人機，未來各軍種的編裝、作戰準則可能都將因此重新修訂。

顧立雄說，國防部仿效美軍國防創新單位（ＤＩＵ）推動國防創新小組，各軍種都有提出相關需求，目前規畫針對無人機系統、反制無人機系統及人工智慧ＡＩ運用為重點項目，並結合國科會、經濟部、數位部等跨部會平台討論。國防創新小組已與美軍ＤＩＵ成立對口並深度交流，了解美方能提供的民間科技發展狀況，同時美國商務部本月將來台交流，雙方將討論是否能共同生產無人載具。