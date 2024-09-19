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國軍近戰格鬥結合槍械 劉慎謨：拼刺刀改創造開槍時機

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航特部特戰部隊所操演的近戰格鬥戰技。圖／聯合報系資料照片
陸軍航特部特戰部隊所操演的近戰格鬥戰技。圖／聯合報系資料照片

國防部長顧立雄宣布，國軍將於明年起全軍推行「近戰格鬥」，引發不同討論。國防部參謀本部訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謨今天表示，近戰格鬥區分「綜合格鬥」及「槍械格鬥」，後者仍會運用槍枝、刀械，配合拳腿，因應戰場上的突發狀況，並能藉此創造開槍時機。

劉慎謨近日前往陸軍專科學校接受體能測驗，平板體撐、伏地挺身與3000公尺3項基礎體能，各項測驗成績均滿百分。他見近日有退役教官對「近戰格鬥」有質疑，他經實地在陸專班隊了解後實際課程內容後，特別加以說明。

劉慎謨表示，近戰格鬥區分「綜合格鬥」及「槍械格鬥」兩大部分。「綜合格鬥」為原本的擒拿、奪刀、奪槍，另將原本的傳統刺槍術，調整為更符合實戰的「槍械格鬥」，其最大的不同，是將原本拼刺刀的「突刺殲敵」，改為運用各種手段、技巧，來創造「開槍時機」。

他表示，「槍械格鬥」顧名思義是運用槍枝、刀械來因應突發狀況，其課程內容包括有配合拳打、腳踢的「立技」；結合刺擊、擊打、砍擊、防擊、格擋的「槍械運用」、拘捕術、武裝壓制、實戰對練等。

他透露，今年第一次梯次近戰格鬥師資班計105員，接受4周訓練，已結訓返回部隊擔任師資；年度師資班還有2梯次。明年規劃6梯次，而國軍近戰格鬥將自2025年全軍推行。

國軍 國防部

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