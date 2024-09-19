影／《軍情站》北約潛艦救援軍演10國參與 台潛艦救援單靠美軍藏孤立危機？

北約每3年一次的多國聯合潛艦救援軍演「動力君主24」(Dynamic Monarch24)，9月9日於挪威海域展開，並於今日結束。本次多國軍演共有包含美國在內共十個北約盟國艦艇參與，其中土耳其是首次以觀察員身分加入。

在聯合軍演中，除了演練運用救難船上的聲納系統尋找遇難潛艦，盟國之間也運用不同的深海救援潛艇(DSRV)進行操演，強化各盟國之間在潛艦救難上的互操作性。

由於潛艦救援相比生產潛艦的難度與成本更高，因此潛艦救援的能量相比潛艦的戰力更具有稀缺性，也使得許多國家建置潛艦救援的能量，多採用國際合作的模式進行。北約也因此成立了強調不限於北約成員國參與的國際潛艦逃生和救援聯絡辦公室(ISMERLO)，當世界各國的潛艦遇難時，只要是非交戰狀態下，都可經由組織的協調共同進行潛艦的救援行動。目前共有15個具備潛艦救援能力的成員國，除了美、俄兩強，亞洲國家亦包含日、韓、新加坡，與大陸解放軍。

海軍潛艦國造案(IDS)目前正如火如荼的進行，原型艦海鯤號目前正進行泊港測試，預計明年3至4月可進入海試，如果順利將可在明年11月交艦海軍。至於潛艦深海救難的能量，海軍參謀長邱俊榮表示，救難艦預計在116年進行建案，另與盟友也簽訂相互救援機制。目前海軍擁有2艘荷製的海龍級潛艦與2艘服役逾70年的茄比級潛艦，但並未建置深海救援能力。在未來海鯤艦與後續艦的加入後，潛艦的救援能量勢必成為迫切需求。中華戰略前瞻研究協會揭仲表示應將潛艦救難艦建案的期程提早，雖然與美方自1988年起簽訂了潛艦救援的「瑞豚」計畫，但美方的全球部署活動，是否在台灣有難時能有裝備即時支援，仍有不確定性。此外周遭國最近的日本，縱有深海救援能力，但我方與日本的軍事合作，日方態度都較為保守。而海鯤級潛艦尤其首批艦因是我國首次打造作戰潛艦，仍必須持平認為有相當的風險存在，在潛艦救難艦的籌獲上，也要考量水下救援載具的採購變數，如果遭受中共阻撓，勢必將再拖延建案期程。