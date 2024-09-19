顧立雄：無人機將大量交付三軍 部隊編裝將修訂調整

立法院新會期即將開議，國防部長顧立雄表示，軍方除了向國外籌購彈簧刀「攻擊無人機飛彈系統」外，也將向國內採購3000多架各型無人機，未來各軍種的編裝、作戰準則可能都將因此重新修訂。顧立雄並指出，推動中的國防創新小組將把無人機、反無人機及AI列為重點，同時美國商務部即將來訪，雙方將洽談是否合作生產無人機。

顧立雄表示，未來的施政方針和預算規畫，將關注「建立不對稱戰力」、「加強後備戰力」和「強化指管通情在內的作戰韌性」。他指出，國防改革首要是降低形式主義；同時，傳統載具應對中共灰色地帶侵擾還是有幫助，因此仍然需要建置傳統載具、常規武器。他也坦言，後備戰力如何逐漸形成是一項重大挑戰。

顧立雄並表示，國軍從今年至115年，對外籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型共976架，目的是提升部隊的精準打擊及反裝甲能力，後續將培訓專業操作人員，計畫將配賦在地區指揮部、聯兵旅和守備旅。另外，從113到117年，也將向國內採購6款無⼈機共計3722架。他指出，未來各軍種的無人機數量龐大，各軍種的編裝可能都將因此重新修訂，例如陸軍、海軍必須討論如何進行有效的作戰應用，並撰寫準則，進行編裝訓練及精進戰術戰法。

顧立雄說，他上任後推動仿效美軍國防創新單位（DIU）推動國防創新小組，各軍種都有提出相關需求，目前規劃針對「無人機系統」、「反制無人機系統」及「人工智慧AI運用」為重點項目，並結合國科會、經濟部、數位部等跨部會平台討論。

顧立雄在面對媒體詢問國內無人機產業的市場前景時指出，國防創新小組已與美軍DIU成立對口並深度交流，了解美方能提供的民間科技發展狀況，同時，美國商務部本月將來台交流，雙方將討論是否能共同生產無人載具。

顧立雄說，國內產製的無人機如何進入國際供應鏈仍需進一步討論，畢竟可能不適宜使用台灣品牌，但仍可藉此成為國際供應鏈的一環，他認為，台灣在晶片等先進科技上擁有強項，加上美方現在強調「去中化、去紅化」，對台灣而言是相當大的機會。