金門烈嶼拂曉「太武操演」 實兵實彈驗證外島防衛

陸軍金防部烈嶼守備大隊今天拂曉實施「太武操演」，金防部表示，此次操演結合戰場實地景況，採全員實兵、實彈編組，除展現精實訓練成效，更驗證外島防衛作戰能力。

陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊今天拂曉在烈嶼東崗海域地區，實施113年度第3季「太武操演」，操演開始前一艘油船出現在目標海面，因影響射擊安全故延後射擊。金防部表示，油船當時在東崗外海停泊，經海巡協助驅離後逐漸駛離。

金防部發布新聞稿指出，此次操演以磨練部隊實戰化訓練為目的，烈嶼守備大隊運用各式戰甲車輛、火砲等裝備，陸續實施「偵獲軍用無人機」等6項課目，配合機步連年度基地訓練，各部隊依聯合作戰計畫及協同計畫管制表，實施反登陸作戰演練，驗證部隊防空作戰、灘岸火殲及反擊作戰等聯合作戰能力，以發揮高效能火力打擊能力。

金防部表示，操演部隊依作戰進程及結合戰場實地景況，採全員實兵、實彈編組，確實完成反登陸作戰，各階段戰術行動，精確打擊目標區，除展現官兵們平時精實訓練成效，更驗證外島防衛作戰能力。