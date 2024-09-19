飛官恐現「大退潮」？ 空軍：編現比破100%

空軍在民國109年提高飛行員續服獎金，今年底將陸續到期，外界擔憂空軍可能出現一波飛行員退伍潮。空軍司令部表示，預計今年底僅有20多位飛行員不續約，不會出現「大退潮」，空軍參謀長王德揚更強調，空軍飛行員的編現比超過100%。空軍並再次強調，現有6架夜間搜救直升機，妥善率都符合標準。

前總統蔡英文在109年宣布提高飛行軍官續服獎金，中校飛官每年最高可達144萬元，不過首批續簽5年役期的飛行軍官將在今年底到期，傳出空軍可能將出現一波大量退伍潮。

王德揚指出，空軍續服合約在109年有重新簽訂換約，當年是歷年簽約人數最多，這個合約將在明年元旦到期，空軍掌握目前約有260多位飛官將會換約，不續約的飛行員大約20位，並不會出現大批飛行員離退的狀況。

王德揚強調，空軍飛行員的編現比超過100%，從109年至今的近5年間，離退飛官每年平均不到30位，補充的飛行員每年大約60人左右，今年到9月為止，離退飛行員約20幾位，不到30人。國防部長顧立雄強調，空軍飛行員從109年簽訂續服合約後至今，離退沒有異常情況。

另一方面，空軍幻象2000戰機日前失事墜海，引發外界關注空軍全天候搜救機可能不足的問題，王德揚強調，空軍現有3架S-70C-6及3架EC-225搜救直升機，總計有6架直升機可執行夜間搜救任務，目前部頒妥善要求分別各為2架，當晚夜搜兵力都有起飛執行任務，除了液壓吊掛故障外，其他情況都在規範內。

面對媒體追問，王德揚強調，空軍S-70C-6直升機都在正常維護中，沒有拆零作為備料的情況。顧立雄說，除了空軍救護機之外，空勤總隊也有6架夜搜機，國搜中心在戰時也會納入國防部聯合作戰指揮中心管制。