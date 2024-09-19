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顧立雄推近戰格鬥 步校前教官批：簡直荒唐

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長顧立雄上任後，宣布取消傳統刺槍術，他昨日進一步公開說明年部隊將全面推動近戰格鬥訓練。記者洪哲政／攝影
國防部長顧立雄上任後，宣布取消傳統刺槍術，他昨日進一步公開說明年部隊將全面推動近戰格鬥訓練。記者洪哲政／攝影

國防部顧立雄上任後，宣布取消傳統刺槍術，他昨日進一步公開說明年部隊將全面推動近戰格鬥訓練。步訓部前上校教官張博智說，可笑的是，還有人既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥、擒拿、奪刀槍，可以抄傢伙卻要徒手搏擊，簡直是荒唐！

顧立雄昨日表示，刺槍術改為槍械格鬥後，相關準則均有修訂，新訓和基地測考也取消傳統刺槍術的訓測，明年會全面推動近戰格鬥訓練。

張博智今天投書說，他認同的顧立雄的「減法」思維指示部隊專心戰訓本務。但軍以戰為主，戰以訓為本，軍隊向有「從實」「務實」、「精實」的要求。現代戰爭，如果可以不必刺槍術，也就不必近戰格鬥，更不必拳打腳踢了。

他說，軍人持槍用槍，除了專精射擊，自然也應練槍，戰鬥要求的是用最節約有效的方式殲敵致勝，可以射殺何必用刺刀？同理，可以刺擊砍，何須拳打腳踢摔？可笑的是，還有人既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥、擒拿、奪刀槍，可以抄傢伙卻要徒手搏擊，簡直是荒唐！

張博智說，至於所謂綜合格鬥很厲害很實戰的說法，恐怕是想太多了？拳腳、手身步，沒有經過嚴格且相當時長的訓練及實戰訓練，豈能具有打擊力與殺傷力？遑論上戰場打仗了。

他說，按照顧立雄指示，建議國防部建置及充實標靶訓練場地設施器具，強化實戰標靶訓練，不要比手劃腳虛應故事，「形式化、打空拳、出空操」。

刺槍術 國防部 顧立雄

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