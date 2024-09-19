取消刺槍術 顧立雄：明年起改推近戰格鬥訓練

國防部長顧立雄上任後，宣布取消傳統刺槍術。顧立雄昨天表示，相關準則已在修訂中，明年將會全面改推近戰格鬥訓練。另外，陸軍及憲兵將從明年起至民國117年，換發8萬把新式T112戰鬥步槍，並依部隊需求配發單兵光學、內紅點瞄準鏡等裝備。

顧立雄520上任後宣示「減法思考」，除了放寬一系列休假規定外，也宣布取消形式主義性質的傳統刺槍術及踢正步等訓練，不過媒體關切相關準則、測考等配套是否同步修正？顧立雄昨天表示，刺槍術改為槍械格鬥後，新訓和基地訓也取消傳統刺槍術的測考，相關準則均有修訂，明年將會全面推動近戰格鬥訓練。

顧立雄並指出，陸軍、憲兵及後備指揮部將從明年起至117年，籌補8萬6114把新式T112戰鬥步槍，並且依據部隊類型及作戰任務需求，配發單兵光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器，目前軍備局的產能已經備便，可滿足國軍量產需要。

顧立雄指出，瞄準鏡等附屬裝備都是為了提升單兵射擊速度和縮短反應時間，光學瞄準鏡有4倍放大功能，內紅點瞄準鏡可以快速觀瞄射擊，戰術槍燈則是輔助夜間作戰。

他並表示，軍備局第205廠已開始執行6.8公厘步槍的研發，預計明年3月就可以完成研製10把樣槍，交由軍種測評。另外，軍備局考量敵情威脅及軍種作戰需求，已在去年底依照美軍ESAPI規格執行研發並測試合格，可有效抵抗共軍5.8公厘鋼芯彈的抗彈板，規劃明年起產製交付軍種，屆時官兵可獲得更好的防護力。

軍備局副局長黃清培少將指出，T112戰鬥步槍投產目前正在進行料件籌補、製造機台的測試調整，預計明年將量產2萬5000把；抗彈板則是製造籌料階段，明年將會如期量產，明年產量將會在6至7萬套之間。