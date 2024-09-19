遼寧艦通過配合戰備警巡 昨日30中共機艦出海活動

中共海軍遼寧艦編隊昨天凌晨穿越台灣東北海域，中共也派出大批機艦出海執行「聯合戰備警巡」，軍方統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計有20架次共機、10艘次中共軍艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨(18)日清晨到今(19)日清晨6點為止，共計偵獲共機20架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動，其中15架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部及西南空域飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時43分到下午4時26分，有18架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中14架次曾跨越中線，接近至基隆西北方約50浬，在南部則跨越中線深入西南空域，最近時距離鵝鑾鼻西方約50浬。

同時，昨天上午6時44分到上午9時58分，曾偵獲中共輔戰機1架次在台灣北方空域、我防空識別區外圍活動。另外，昨天上午9時20分到下午1時38分，則發現另一架中共輔戰機進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻南南西方約50浬。