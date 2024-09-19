陸客頻駕小船闖海岸線 顧立雄：不排除是灰色襲擾方式

近期接二連三發生大陸人士駕小艇滲透我海岸線的案件，國防部長顧立雄昨天表示，不排除是結合認知作戰的灰色襲擾方式。顧立雄強調，中共不斷「正規併同非正規」加大灰色地帶襲擾和軍事恫嚇，灣要讓全世界知道，蓄意破壞台海和平現狀的是中國，而不是台灣。

大陸籍王姓男子在中秋前夕駕駛橡皮艇飄到新北林口海邊投誠，端午節期間也有阮姓男子駕駛小船直入淡水河口，面對接二連三發生陸客滲透的案件，國防部長顧立雄說「不排除是灰色襲擾方式」，他坦言，這種單一、體積小的快艇，當然雷達上很難辨識，不過國軍與海巡有區域聯防機制，海巡也會強化海防、邊防的能力，例如籌獲熱顯像儀等。

顧立雄說，對於這類「不排除是結合認知作戰的灰色襲擾方式」，會檢討不足之處，但海巡、國軍都簽有支援協定，會協力處置突發狀況。

由於美國大選將在11月投票，這段期間是否影響台海情勢？顧立雄指出，中共不斷加大灰色地帶襲擾和軍事恫嚇，尤其結合「正規併同非正規」手段進行包括灰色地帶侵擾、海空聯訓、針對性軍演等方式，不斷驗證攻台作戰、抗擊外軍的能力，這樣的趨勢不會因為美國大選而改變。

顧立雄指出，面對中共的灰色地帶認知作戰，台灣要讓全世界知道，蓄意破壞台海和平現狀的是中國，而不是台灣。因此國軍公布相關襲擾的事實，同時也要反制認知作戰，國軍會與友盟國家情報交流，掌握周邊海空機艦動態並且適度公開，對於中共的作為，將納入國軍平、戰時的想定。

顧立雄說，中共動作規模越來越大，越不容易去掌握「由訓轉演、由演轉戰」可能性，因此國軍要預先因應並納入想定，利用各種演習來預應可能狀況，驗證是否能應對由訓轉演、由演轉戰的可能性，同時適度對應平時的敵情狀況，避免過度消耗。

面對中共可能對台的軍事作為，顧立雄直言，國軍反應的時間可能不如過去想像的久，因此要預應各種狀況，來因應情勢的惡化。