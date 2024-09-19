駁疑美論 顧立雄：美方主動調查抗彈板發霉案

美國國防部監察長辦公室日前披露美軍運交我方的軍援物資有大批防彈衣、抗彈板受潮發霉。國防部長顧立雄昨天表示，美方運交過程或許有瑕疵，不過經我方反映後，已經獲得很正面回應。顧立雄強調，很多媒體引用本案做為「疑美論」的基礎，但還有很多對我更重要的項目，只是不便說明。

美國國防部監察長辦公室日前公布報告，披露美軍依據「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）提供給台灣的軍備，被發現因包裝不善，導致大批戰術背心、抗彈板受潮發霉，還收到大批老舊且包裝混亂的彈藥等等，引發國內各界議論。

顧立雄對此表示，基於台美的默契，他無法詳細說明軍援的確切內容，不過當時是第一次執行PDA總統撥款權，或許運交過程中有瑕疵，不過透過向美國在台協會AIT反映後馬上獲得正面的回饋，大家決定共同檢視和處理。

顧立雄說，大家一直集中焦點在彈藥和防彈背心，但事實上很多部分對於後備戰力的提升有很大幫助，他強調，沒有說美方這樣是對的，只能說對方很快正視這個問題也願意解決問題，我方後續也獲得正面回應，以後不會再有這樣狀況發生。而且這些訊息也是對方主動調查發布，可是很多媒體引用來做為「疑美論」的基礎，但這只是很多品項的一部分。

國防部戰略規劃司黃文啟說，這是一項3億多美金的龐大援助計畫，被指出的彈藥和防彈背心「值不了那麼多錢」，還有很多對我更重要的項目只是不便細部說明。他強調，美方處理此事的態度相當嚴謹且快速，國軍會持續與美方保持合作，強化跟加速必要戰力的籌獲。國防部發言人孫立方則強調，這是無償的軍援，並非是軍購，不應將兩件事混為一談。