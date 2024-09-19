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國防部不肯說的數字 志願役人力雪崩比缺裝備更嚴重

顧立雄：國防創新小組聚焦無人機 盼與美方共同生產

中央社／ 記者游凱翔、吳書緯
顧立雄上任後宣布效仿美軍國防創新單位，成立「國防創新小組」，由他親自督導。記者劉學聖／攝影
顧立雄上任後宣布效仿美軍國防創新單位，成立「國防創新小組」，由他親自督導。記者劉學聖／攝影

國防部顧立雄指出，國防創新小組已與美軍國防創新單位（DIU）成立對口並深度交流，將聚焦「無人機系統」、「反制無人機系統」及「人工智慧（AI）運用」；在去中化潮流下，能否共同生產將是台灣利基。

至於美國軍援台灣物資出現受潮防彈背板、發霉戰術背心等情事，顧立雄說，很多人藉此操作「疑美論」論述，但事實上，軍援內容對於提升後備戰力極有助益，且這批發霉抗彈板等軍備，僅是眾多品項的一部分，美方獲悉後也積極處理。

顧立雄上任後宣布效仿美軍國防創新單位（DefenseInnovation Unit，DIU），成立「國防創新小組」，由他親自督導，目的是投資相對成熟科技項目，確保台海防衛的不對稱作戰優勢。

顧立雄18日邀請媒體聯誼茶敘，說明國防創新小組進度時表示，各個軍種都有提出相關需求，將針對軍種需求結合作戰需求進一步評估，規劃集中在「無人機系統」、「反制無人機系統」及「人工智慧AI運用」，並結合國科會、經濟部、數位部等跨部會平台討論。

顧立雄表示，若民間沒有相關能量，將尋求國外支持，因此國防創新小組已與美軍DIU成立對口並深度交流，了解美方能提供的民間科技發展狀況，再由台灣進一步研析；此外，由於美國具有一定能量，美國商務部本月將來台交流，討論是否能共同生產。

顧立雄提到，共同生產後如何進入國際供應鏈仍需進一步討論，畢竟囿於國情不同等因素，可能不適宜使用台灣品牌，但可藉此成為國際供應鏈一環，且台灣在晶片等先進科技上擁有強項，加上美方現在強調「去中化、去紅化」，倘若各國能結合各自長處，這對台灣來說是相當大的機會。

由於未來各軍種的無人機數量龐大，顧立雄提到，陸軍、海軍必須進行討論如何進行有效的作戰應用，並撰寫準則、應用於作戰面向，進行編裝訓練及戰術戰法的精進。

針對美國防部監察長就美國依「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）提供給台灣的軍備進行盤點與追蹤，指出台灣收到270萬發彈藥，其中有一些過期，且彈藥包裝混亂，另有3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心等。

顧立雄表示，基於台美默契無法詳細說明確切軍援內容，交運過程或許有瑕疵，他也不會說這件事是對的，但國防部向美國在台協會（AIT）反應後馬上獲得正面回饋，並立即共同檢視與處理。

顧立雄強調，很多人都以此作為「疑美論」的論述，但事實上，相關軍援內容對於提升後備戰力極有助益，且這批發霉抗彈板等軍備，只是眾多品項的一部分。

戰略規劃司長黃文啓中將也補充，另有很多項軍援項目不便說明，但美方處理此事的態度嚴謹且快速，國軍會持續與美方保持合作，強化跟加速必要戰力的籌獲。國防部發言人孫立方少將則強調，此為無償軍援，並非軍購，不應將兩件事混為一談。

至於台灣對美採購MH-60R反潛直升機的規劃，黃文啓表示，建軍規劃有整體長期思維，各種武器裝備都必須考量能量負荷、期程等，海軍反潛戰力的建構不僅直升機，也包括各型艦的反潛設備、岸上指管系統，海軍對此都有長期且整體性規劃，MH-60R確實在海軍整體建軍規劃項目中，會在適當時間點讓海軍獲得該有的反潛戰力。

海軍參謀長邱俊榮中將指出，S-70C反潛直升機的航電系統及儎台都將強化，相關性能也會有所提升，預計會在民國118年後完成。

國防部 美國在台協會 顧立雄

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