國防預算配置 顧立雄提不對稱、指管韌性等4重點

針對國防預算配置重點，國防部長顧立雄表示，國防預算配置的重點在建構不對稱戰力、後備戰力提升、包含通訊指管在內的作戰韌性，以及為應對中共灰色地帶襲擾，仍然需要建置傳統載具、常規武器。

行政院日前核列民國114年度整體國防預算為新台幣6470億元，比113年度增加464億元；顧立雄18日與媒體茶敘，說明國防預算明年重點並接受媒體詢問國防政策議題。

顧立雄致詞時表示，年度預算中就人員維持費均務實編列，並且把重點放在建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性及堅實後備戰力，身為部長如何將有限的國防資源，有效分配運用、發揮最大效益，是無可旁貸的責任，其中作業維持費近年穩定成長，對發揮武器裝備效能、提供良好後勤支援，尤其具有助益。

對於接任國防部長後所發布政策，顧立雄說明，國防改革首要是降低形式主義，再來是重視人力資產並好好地培育人才；先前他取消很多被認為流於形式主義的項目，例如官兵休假回報制度、傳統刺槍術改為近戰格鬥、廢除踢正步等，這些降低國軍形式化的管理，都需要不斷和各軍種談。

他強調，要相信人性化和現代化管理，在訓練部分要採實戰化訓練，這樣戰訓本務才能夠專注，這才是打造現代化勁旅的基本要素；另外就是不對稱戰力建構，作戰韌性的強化，但「不會再提一個國防改革計畫頒下去，再讓大家疲憊不堪」。

顧立雄指出，後備戰力如何逐漸形成是項重大挑戰，整個通訊指管在內的作戰韌性，還有軍民整合等全社會韌性，不只是國防部，還需要和各部會銜接。

對於國防預算配置的重點，顧立雄說明，在於建構不對稱戰力，以及常後一體的後備戰力提升，包含通信指管備援等的作戰韌性，同時因應中共對台灣進行灰色地帶侵擾，傳統載具應對灰色地帶侵擾還是有幫助，因此仍然需要建置傳統載具、常規武器。

顧立雄另提到，國軍自今年至115年，籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型共976架，目的是提升部隊的精準打擊及反裝甲能力，後續將持續培訓專業操作人員，可以在戰場上執行「視距外摧毀高價值目標」任務，計畫將配賦在地區指揮部、聯兵旅和守備旅。

媒體關注，首批簽訂續服契約的空軍飛行員合約將在今年底到期，現適逢民航業興盛，是否會出現大量退伍潮。

空軍司令部參謀長王德揚中將指出，空軍續服合約於109年有重新簽訂換約，當年是歷年簽約人數最多，而這個合約將在明年元旦到期，空軍目前掌握約有260餘名飛官會換約，不續約的飛行員僅近20名，沒有大批飛行員離退情況。

王德揚強調，空軍飛行員編現比超過100%，109年到現在的近5年，平均飛行員離退不到30名，補充的飛行員人數大約是60名左右，今年到9月為止，離退的飛行員20幾名，不到30名。