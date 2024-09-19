2025年全面推動國軍近戰格鬥 曝T112步槍籌補數量

國防部長顧立雄上任後，宣布取消傳統刺槍術。顧立雄昨天表示，明年會全面推動近戰格鬥訓練，國軍將從明年起至民國117年，籌補8萬6114把新式T112戰鬥步槍，並依部隊需求配發單兵光學、內紅點瞄準鏡等裝備。

顧立雄18日邀請媒體聯誼茶敘，發表相關談話並回應媒體提問。中央社記者提問，顧立雄上任後宣布取消形式主義性質的傳統刺槍術等改革，相關準則、測考等配套是否有同步修正。

顧立雄表示，刺槍術改為槍械格鬥後，相關準則均有修訂，新訓和基地測考也取消傳統刺槍術的訓測，明年會全面推動近戰格鬥訓練。

針對單兵裝備更新，顧立雄指出，陸軍、憲兵及後備指揮部將從明年起至117年，籌補8萬6114把新式T112戰鬥步槍，並依據部隊類型及作戰任務需求，配發單兵光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器，目前軍備局的產能已經備便，可滿足國軍量產需要。

顧立雄說明，瞄準鏡等附屬裝備都是為了提升單兵射擊速度和縮短反應時間，光學瞄準鏡有4倍放大功能，內紅點瞄準鏡可以快速觀瞄射擊，戰術槍燈則是輔助夜間作戰。

顧立雄表示，軍備局第205廠已開始執行6.8公厘步槍的研發，預計明年3月就可以完成研製，交由軍種測評。

「如果將步槍視為官兵手中的矛，那麼新一代抗彈板就是盾」，顧立雄提到，軍備局考量敵情威脅及軍種作戰需求，已在去年底，依照美軍ESAPI規格執行研發並測試合格，可有效抵抗共軍5.8公厘鋼心彈，規劃明年起產製交付軍種，屆時官兵可獲得更好的防護力。

軍備局副局長黃清培少將指出，明年將量產2萬5000把T112戰鬥步槍，目前正在料件籌補、製造機台的測試調整；抗彈板則是製造籌料階段，明年將會如期量產，明年產量將會在6至7萬套之間。