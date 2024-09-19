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顧立雄：海鯤艦展延因魚雷分批交貨 明年4月海測

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院將審議明年度中央政府總預算，國防部長顧立雄表示，海鯤艦計在明年4月展開海試，目標11月完工交艦。圖／聯合報系資料照片
立法院將審議明年度中央政府總預算，國防部長顧立雄表示，海鯤艦計在明年4月展開海試，目標11月完工交艦。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期將在周五開議，本會期重頭戲為審查明年度中央政府總預算，尤其潛艦國造預算更是矚目焦點，國防部長顧立雄昨天表示，根據海軍的訊息，海鯤艦預計明年3月底、4月初可開始進行海上測試(SAT)，預計明年9月底前完成海試，仍可依照合約期程在明年11月交艦。

不過原定明年交艦就會結案的海鯤號，確定將再展延4年，到118年才會結案。顧立雄對此解釋，由於海鯤案中包含的武器裝備「MK-48 Mod6 」魚雷必須採分批交貨，才導致全案必須展延結案時間。

海軍參謀長邱俊榮中將解釋，海鯤艦的建案時間為108年至114年，但潛艦要具備完整戰力就必須要有戰鬥系統及必要武器，但近年受到國際間的戰爭、供應鏈等問題，美國方面在今年通知Mk-48魚雷可能將採分批供貨，因此我方才配合展延到118年結案。

顧立雄說，潛艦預算2840億元除了建造款，也包括港勤及訓練設施、官兵宿舍、專案辦公室及武器系統等，同時納入潛射型反艦飛彈、魚雷採購款。顧立雄說，海鯤原型艦測試完成並交艦後，後續量產艦將採「2+3+2」模式分3階段建造，而第一階段的2艘仍將依照海鯤號的規格，第二階段的3艘則會再精進升級。

顧立雄強調，海鯤號尚未完成海上測試就編列預算，原因在於如果通過後才編列，前期作業包括台船和次承包商的簽約規劃、確保人才人力等等，都希望儘早去除不確定因素、保留潛艦產能，確保次承包商能夠取得各國輸出許可等等。假如等海鯤號交艦才編列預算，恐怕對相關進度產生重大影響。

顧立雄說，潛艦後續量產計劃就是回歸海軍專案辦公室來負責「沒有誰當司令的問題」，他指出先前負責潛艦案的國防部參事邵維揚雖然即將退伍，但還是會繼續完成原型艦，後續隨著原型艦的經驗累積應該會順暢一點，該海軍負責就是海軍負責。

邱俊榮說，海軍和國防部對潛艦本來就有督管編組，這個編組由司令主導，包含副司令、參謀長等核心，後續配合潛艦籌獲的期程和預算，會向國防部、立法院和監察院負責。

邱俊榮並指出，配合潛艦陸續完工，116年將提出潛艦救難艦的完整規劃並且建案，針對水下救援的能量，已跟友盟國家簽訂相互救援機制，相關的搜救時間及過程都有相關機制且經過驗證。

國防部 海鯤號 潛艦國造

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