拜登對台軍售 美台商會認無助台軍事現代化

美國國防安全合作署十六日宣布對台軍售，包括戰機相關設備的備件維修。美台商會會長韓儒伯十七日指出，軍售項目延續拜登總統穩定提供小額彈藥的趨勢，但二○二○年以來，美國對台灣軍隊現代化的支持已經停止，不利台灣因應所有突發事件。

美國這筆軍售，項目包括回運、維修戰機及相關設備備件、美國政府及承包廠商的工程及後勤支援服務等，總價二點二八億美元（約台幣七十二點六億元）。

中央社報導，韓儒伯表示，這延續了美國過去近四年來的穩定趨勢，分批提供台灣價值相對較低的彈藥及維持性物資，「然而，自二○二○年來，美國對台軍隊現代化的支持已經停止，單一聚焦於透過維持性物資及彈藥增補，來強化台灣因應防禦『諾曼第登陸』式動態攻擊的能力」。

韓儒伯指出，這類動態攻擊並不是台灣軍隊面臨的唯一挑戰。由於美國和盟軍將在何處援助台灣的戰略並不明確，台灣仍被迫因應所有突發事件。

此外，美國並未支持台灣面對灰色地帶、封鎖及隔離等情境，隨著時間推移，這正在破壞穩定，而共軍同時快速推進現代化。

他說，「值得注意的是，拜登政府似乎將每筆軍售的美元總價降至最低。這讓人回想起川普時代之前做法，也就是超過十億美元的對台軍售，會被視為對北京過度挑釁，應該避免」。

韓儒伯多年來持續評估美國對台軍售，他二○二二年曾撰文表示，拜登政府將台灣國防聚焦所謂「不對稱」措施，僅有符合美國政府對這個詞彙定義的軍力項目或美國評估台灣可負擔的裝備，才可售台。

他說，事實上「不對稱」定義不停地改變，在美國也有許多人持有不同立場。韓儒伯指出，如果美方拒絕售予台灣反潛直升機或指揮管制機，則拜登政府應清楚說明美國海軍將會滿足台灣這些防衛需求，包含訓練台灣軍隊以確保作業互通能力，以及畫分明確的責任與分工，確保充分地運用整體資源。