檢方再破獲共諜 國防部：已損害控制降低洩密影響
檢方今天偵破共諜案，且涉案人員均負債。國防部指出，此案為官兵主動檢舉，針對全案可能肇生的機密外洩，已妥善採取損害管控措施、降低影響程度，同時也將強化保防安全警覺、嚴密稽核內控機制。
台南高分檢今天宣布破獲共諜在台發展組織刺蒐軍事機密，偵結起訴23人，其中8人是現役軍人，軍種涵蓋陸、海、空軍及海巡署，軍階最高是上尉，洩密軍士官兵全都負債，而主嫌許姓兄弟、孫姓男子等3人陸續聲押禁見獲准。
國防部晚間發布新聞稿表示，政治作戰局於民國111年間接獲官兵主動檢舉，許氏兄弟涉利誘官兵刺蒐國軍機密，即通報國安局統合調查局共同實施調查，經報請高等檢察署台南分署指揮偵辦，合作偵破共諜不法組織。
國防部指出，針對全案可能肇生的機密外洩，已妥善採取周密損害管控措施、降低影響程度；另面對中共刺密滲透態樣，將持續教育官兵，強化保防安全警覺、嚴密稽核內控機制，並建立妥慎理財觀念，共同維護國防安全。
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