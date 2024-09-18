中共遼寧艦航經日本鄰接區 專家：不滿日本強化軍備

中共遼寧號航空母艦編隊今天凌晨航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行，期間一度進入日本領海外側的鄰接區。學者分析，遼寧號此次目的為大修過後的航訓，進入日本鄰接區則是傳遞不滿日本強化軍備的訊息。

國防部今天指出，中共海軍遼寧號航艦編隊在凌晨1時30分航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。日本防衛省表示，中國海軍航空母艦遼寧號等3艘艦艇，今天凌晨在日本沖繩縣與那國島與西表島間航行時，一度進入日本領海外側的鄰接區。

國策研究院資深顧問陳文甲告訴中央社記者，此次遼寧號航艦編隊航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行，顯示出中共的戰略意圖包括例行性的航行訓練與針對性演訓，首先是遼寧號在經過大連造船廠19個月的升級大修後，進行海上測試和演訓是常態。

陳文甲表示，其次，遼寧號編隊此次航行具有強烈的戰略警示意味，因為遼寧號選擇通過台灣東北海域和日本領海鄰接區，特別是在美軍P-8A海神式巡邏機出現後，顯示出中共對東海和南海局勢的高度關注，並且具有展示武力和威懾的成分。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪提到，中國航空母艦傳統進入太平洋的時間多在9月或12月，而遼寧號經歷大修後，需要進行海試，再加上颱風葡萄桑即將直撲中國浙江，因此遼寧艦編隊經過台灣東北海域南向航行，至台灣東部海域進行海試，搭配戰機起降操演，並可能起降新型無人機以及殲-15電戰機的訓練。

針對遼寧號編隊進入日本領海外側的鄰接區，蘇紫雲指出，也是傳遞對日本強化軍備的不滿，例如日本將成立「統合作戰司令部」加強美日合作。此外，也是傳遞不滿美國政府近日再度宣布對台軍售，出售台灣空軍「開放式零附件修理回運」。

至於遼寧號航艦編隊的後續可能動態，陳文甲認為，後續可能會駛向南海進行聯合作戰演習，以便在區域內繼續展現軍事力量的存在，同時也在挑釁東海、台海與南海現狀，並對美、日、菲與台灣形成多方軍事壓力。

蘇紫雲分析，遼寧號編隊應會在距離台灣東部500至600公里處的海域進行操演，該處海域是中共認為的戰術位置，一旦台海有事，共軍航艦將能在當地阻絕美軍，並能威脅關島。